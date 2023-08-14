مزاد جديد لبيع السيارات بجمرك الرقعي

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع “بضائع وسيارات متروكة” في جمرك الرقعي يوم (الأحد) الموافق 27 أغسطس الجاري.

وأكدت الهيئة، أنه يُشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما أشارت إلى أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، بالإضافة إلى دفع ضريبة القيمة المضافة على قيمة عمولة السعي بنسبة 15%، مع دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%.

وعن بقية الاشتراطات، لفتت إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.