مزاد جديد لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك ميناء جدة الإسلامي

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع متروكة في جمرك ميناء جدة الإسلامي يوم (الأحد) الموافق 21 مايو الجاري.

وأكدت الهيئة، أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، علاوة على دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وشددت على ضرورة إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام برسم الوارد، و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وفي حال تجاوز المدة المسموح بها سيتم عرضها للبيع مرة أخرى.