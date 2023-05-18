مزاد علني لبيع “سيارات تشليح” في جمرك الحديثة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع سيارات تشليح في جمرك الوديعة وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023م، وفق عدد من الشروط والضوابط منها التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد.

وأوضحت الهيئة أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد، وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

ونوهت إلى أن شروط المزاد تتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، كما تقتصر المشاركة في المزاد على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

ولفتت إلى أن الشروط تشمل دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، كما يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.