مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك حالة عمار

المناطق_متابعات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك منفذ حالة عمار، يوم (الأربعاء) المقبل وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

وأضافت أن الشروط تتضمن دفع ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15% علاوةً على قيمة البيع، ولا يحق دخول المزاد للمزايد إلا إذا كان الشيك باسمه، منوهة إلى أنه سيتم مطابقته قبل الدخول.

ولفتت إلى أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع والالتزام بها، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.