مزاد على نعل مؤسس شركة «أبل».. وهذا سعره

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طرحت دار «جولينز أوكشنز» نعل ستيف جوبز، مؤسس شركة «أبل»، للبيع في مزاد علني.

وأوضحت الدار أن نعل جوبز، الذي استعمله مدة طويلة من حياته، سجَّل رقماً قياسياً، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن «أسوشييتد برس».

وذكرت أنه جرى بيع النعل مقابل ما يقرب من 220.000 جنيه إسترليني، لكنها لم تعلن عن اسم المشتري.

وتحوَّل المنزل، الذي كان يعيش فيه جوبز عندما شارك في تأسيس «أبل»، إلى موقع تاريخي.

وقالت دار المزادات: «تحتفظ وسادة القدم المصنوعة من الفلين والجوت ببصمة أقدام ستيف جوبز التي تشكلت عبر سنوات من الاستخدام».

وكان من المتوقع أن يحقق النعل 60.000 دولار، لكن سعر البيع النهائي مع الرمز غير القابل للاستبدال المرافق له وصل إلى 218.750 دولاراً.

كان جوبز وستيف وزنياك قد تشاركا في إنشاء «أبل» عام 1976 في منزل والدي جوبز في لوس ألتوس بكاليفورنيا.

وفي عام 2013، جرى تصنيف المنزل باعتباره معلماً تاريخياً من جانب المفوضية التاريخية في لوس ألتوس.

يُذكر أن ستيف جوبز توفي سنة 2011 بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس.