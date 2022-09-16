مزاد مدرّج للإبل يسجل مبيعات تتجاوز 12 مليون ريال

سجل مزاد الإبل بمركز مدرج مبيعات متميزة في عددٍ من الصفقات التي تمت بين المهتمين بالإبل منذ انطلاقته قبل 4 أيام تجاوزت 12 مليون ريال.

وأوضح المشرف العام على مزادات الإبل بالقصيم اللواء متقاعد عبدالله البدراني أن المزاد يشهد حراكًا اقتصاديًا مثاليًا وسط ارتفاع وتيرة الشراء وفقًا لما تم رصده من قِبل اللجنة المعنية بالمزاد.

وبيّن البدراني أن المزاد يحظى متابعة مباشرة من سمو أمير القصيم الذي حرص على تنوع وشمولية البرامج المصاحبة للمزاد ، مما يُسهم في دعم اقتصاديات الإبل وموروثها العريق، ويخلق ميزة تنافسية اقتصادية ودعمًا للفرص الاستثمارية في مجال الإبل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.