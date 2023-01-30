مزارعون هنود يقطعون خطوط السكك الحديدية في ولاية البنجاب

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قطع مزارعون هنود خطوط السكك الحديدية في ولاية البنجاب مما تسبب في تعطل خدمات السكك الحديدية، اليوم الأحد، للمطالبة بضمان قانوني للحد الأدنى لسعر الدعم، وهو جزء من مجموعة أكبر من السياسات الزراعية في أجزاء من الهند، وسحب القضايا المسجلة ضد المزارعين خلال ضجة قوانين الزراعة، من بين أمور أخرى.

وأدى هذا التحرك الذي استمر من الساعة 1 ظهرا حتى 4 مساء بالتوقيت المحلي إلى تعطيل حركة القطارات على عدة طرق بما في ذلك أمريتسار-دلهي وأمريتسار-خيمكاران وعلى قسم السكك الحديدية جالاندهار-جامو، وفقا لوكالة برس تراست أوف إنديا. وفي منطقة أمريتسار، جلس مئات المزارعين الغاضبين على خط سكة حديد أمريتسار-نيودلهي في بلدة جانديالا، على بعد حوالي 25 كيلومترا من أمريتسار، مما تسبب في توقف حركة سير القطارات .