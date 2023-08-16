مزرعة صقور وطنية تبهر زوار “المزاد الدولي لإنتاج الصقور” بنخبة من السلالات

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دخلت مزرعة الرقابي السعودية بحائل بأفضل إنتاجاتها من الصقور، في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، ويستمر حتى 25 من أغسطس الجاري، حيث عرضت صقوره من الجير والحر، من الإنتاج الأحدث بالمزرعة، للسباقات والمزاين.

وأوضح مالك المزرعة محمد حسين الرقابي أن أول إنتاج المزرعة بدأ قبل عامين، وهذا ما زاد حماسه للمشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، حيث شارك في النسخة الثانية بصقرين، والنسخة الثالثة بثمانية صقور، مبيناً أن الإقبال على شراء الصقور في هذا العام أكبر؛ وذلك لِما استحدثه النادي من أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة المقبلة، بالإضافة إلى الجوائز المقدمة في تلك الأشواط، وهذا ما أوجد جواً من الحماس لدى الصقارين وجعلهم يقبلون على شراء صقور الإنتاج.

وبيَّن أن الهدف من مشاركته في إنتاج الصقور بمنطقة حائل هو توثيق الموروث الثقافي لأبناء المنطقة، وكذلك خبرته في الصقارة الممتدة منذ 22 عاماً، مشيداً بالتسهيلات التي وفرها نادي الصقور السعودي للمشاركين في المزاد، والخدمات التنظيمية للمهتمين بالصقارة.

ويوثق الرقابي حضوره في المزاد بثمانية صقور منها ما هو منتج للسباقات وأخرى لمحبي اقتناء المزاين منها، موضحاً أنه حرص في إنتاجه بالمزرعة على شراء سلالات الصقور المشاركة سابقاً في مسابقات الملواح والمعروضة في مزادات مزاين الصقور.

ويوفر المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور سوقاً موثوقة للصقارين والمهتمين بامتلاك وتربية نخبة السلالات، وكذلك منتجو الصقور، وأسهم في المحافظة على تراث وتقاليد الصقارة ويعززها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج، سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كونها وجهة عالمية للصقور والصقارين.