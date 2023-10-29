مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تهدد بقصف مستشفى القدس في غزة.. والمبنى يأوي 12 ألف نازح

استنكرت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني “نبال فرسخ” تهديد الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة.

وقالت في تصريحات لـ “العربية” إن المستشفى يضم أكثر من 12 ألف نازح، إضافة إلى مئات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة.

وأوضحت أنه من الصعوبة بمكان أن يتم إخلاء مستشفى القدس، نظرا لتكدس أعداد كبيرة من المدنيين بداخلها.

وطالبت جميع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في القطاع الصحي بضرورة الضغط على إسرائيل حتى لا تتكرر مأساة مستشفى المعمداني مرة أخرى.