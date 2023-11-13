دولي

مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني: جثث الضحايا مكدسة بشوارع مدينة غزة.. ونطالب بحماية دولية لسيارات الإسعاف

13 نوفمبر 2023 - 1:49 مساءً

أكدت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني “نبال فرسخ”، أن شوارع مدينة غزة باتت مليئة بالجثث، نتيجة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يعاني من تدهور شديد جراء الممارسات الإسرائيلي في القطاع المحاصر.

وأفادت بأن مجمع الشفاء الطبي يتعرض لأزمة وكارثة إنسانية كبيرة بسبب حصار القوات الإسرائيلية للمجمع.

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وطالبت بحماية دولية فورية لسيارات الإسعاف التي تعمل في القطاع، لمنع استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية.

13 نوفمبر 2023 - 1:49 مساءً
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