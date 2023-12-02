مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني: انخفاض شحنات المساعدات التي تدخل غزة بعد انتهاء الهدنة

أكدت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني “نبال فرسخ”، أن القصف الإسرائيلي المستجد على قطاع غزة، خلف عشرات الشهداء والجرحى والمصابين حتى الآن.

وأوضحت في تصريحات لـ “العربية”، أن المساعدات الإنسانية التي تدخل من معبر رفح، لا تلبي الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع.

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي يستهدف المدنيين والأطفال في قطاع غزة، ما زاد المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.