مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: 70% من ضحايا غزة من الأطفال والنساء وكبار السن

أكدت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني “نبال فرسخ”، أن ما يقرب من 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن القصف الإسرائيلي يستهدف المنشآت المدنية والصحية والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف التي تقل المرضى والجرحى والشهداء، في مخالفة صريحة لقوانين حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس منذ السابع من أكتوبر حملة حصار مستمر على سكان قطاع غزة، ويقطع عنهم إمدادات الغذاء والوقود والمياه والكهرباء، مؤكدة أن الوضع الصحي والإنساني بات على وشك الانهيار.