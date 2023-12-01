مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.. ومخاوف من كوارث بيئة صحية بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع

أكدت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني “نيبال فرسخ”، أن هناك ما يقار 75% من المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضافت في تصريحات لـ “الحدث”، أن المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة، لا تلبي احتياجات السكان داخل القطاع.

وأوضحت أن هناك خطر كبير من انتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة لعدة أسباب من أهمها غياب الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت بأن سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة بسبب نفاد الوقود.