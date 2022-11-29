مسؤولة: المحتالون يستخدمون إعلانات وهمية لإيقاع ضحاياهم.. وهذه الفئات الأكثر عرضة للاحتيال

وأكدت رئيس أمن المعلومات في القطاع المصرفي أن هناك عدة دراسات أثبتت أن الأكثر عرضة للاحتيال المالي ليسوا من كبار السن، مشيرة إلى أن أي فرد يستخدم التقنية للبحث عن أي خدمات قد يتعرض للاحتيال.