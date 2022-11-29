مسؤولة: المحتالون يستخدمون إعلانات وهمية لإيقاع ضحاياهم.. وهذه الفئات الأكثر عرضة للاحتيال

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كشفت رئيس أمن المعلومات في القطاع المصرفي رشا أبو السعود، عن طرق وسيناريوهات مختلفة يستخدمها المحتالون للوصول إلى المعلومات المصرفية لضحاياهم.
وقالت «أبو السعود»، في مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن المحتالين قد يستخدمون محركات البحث لإيقاع ضحاياهم عن طريق الإعلانات الوهمية المدفوعة.
وأكدت رئيس أمن المعلومات في القطاع المصرفي أن هناك عدة دراسات أثبتت أن الأكثر عرضة للاحتيال المالي ليسوا من كبار السن، مشيرة إلى أن أي فرد يستخدم التقنية للبحث عن أي خدمات قد يتعرض للاحتيال.