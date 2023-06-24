مسؤولون فلسطينيون يثمنون دعوة أسر الشهداء والمصابين الفلسطينيين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

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ثمن رئيس بعثة دولة فلسطين ممثل وزير الأوقاف والشؤون الدينية خليل الرفاعي استضافة المملكة لأسر الشهداء والمصابين في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة مؤكدًا الروابط المتينة بين المملكة وفلسطين التي تدل على قمة العطاء والمواساة.

وأعرب مدير هيئة شؤون الأسرى المحررين منقذ أبو عطوان عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على دورهم الإسلامي في دعوة أسر الشهداء والمصابين لإداء مناسك الحج والفرحة التي أدخلوها في قلوبهم ، مثمنا دور وزارة الشؤون الإسلامية وإشرافها على البرنامج وتوفير الخدمات وحفاوة الاستقبال منذ وصولهم إلى المملكة.

من جهته قدم مدير مؤسسة دار الأيتام الإسلامية الصناعية في القدس حسان طهبوب شكره للمملكة على الرعاية الكريمة والجهود العظيمة التي توفرها وتسخرها سنوياً لحجاج بيت الله الحرام من أرجاء العالم كافة.