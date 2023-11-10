مسؤول أممي يطالب إسرائيل بوقف قصفها لقطاع غزة فورًا

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طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل بالتوقف فورًا عن قصفها لقطاع غزة الذي تسبب بمقتل الآلاف، مؤكدًا أن هذه الحالات يمكن أن تسهم بتقديم دليل على نية إسرائيل القيام بعمليات هجومية بطريقة تتعارض مع قوانين الحروب.

ودعا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في العاصمة الأردنية عمان، صناع القرار لدراسة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحقوق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المسؤول الأممي أن الحل لهذا الوضع القائم هو إنهاء الاحتلال، والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن المفوضية حذرت من حدوث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قبل السابع من أكتوبر، استنادًا إلى ما حدث في الضفة الغربية قبل هذا التاريخ، حيث قُتل نحو 200 فلسطيني، من بينهم نساء وأطفال معظمهم على يد القوات الإسرائيلية.

ودعا تورك، إسرائيل إلى الالتزام بواجبها بوصفها قوة احتلال بحماية السكان الفلسطينيين، وإصدار أوامر واضحة لا لبس فيها لقوات الأمن لضمان حماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين، ومحاسبة أولئك الذين لا يمتثلون لتلك الأوامر، مشيرًا إلى أن من واجب إسرائيل ضمان التحقيق الفوري والفعّال في جميع حوادث العنف، وتوفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا.

وطالب تورك بوقف العنف وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجتها، حيث لا يكفي الطعام والماء ولا حتى الرعاية الطبية والمأوى، مؤكدًا في الوقت ذاته، وجوب إطلاق سراح الرهائن، وتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان.