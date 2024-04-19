مسؤول إسرائيلي يكشف هدف “ضربة أصفهان”

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن الولايات المتحدة تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم الاسرائيلي المفترض على إيران، لكنها لم توافق عليه ولم تشارك في تنفيذه.

ونقلت شبكتا “إن بي سي” و”سي إن إن” عن مصادر قريبة من الملف وعن مسؤول أميركي أن اسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة.

وكانت شبكات إخبارية نقلت عن مسؤولين تأكيدهم وقوع ضربة داخل ايران ، وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الهدف ليس منشأة نووية.

وأبلغت إسرائيل الولايات المتحدة، الخميس، باعتزامها الرد على إيران في الأيام المقبلة، على ما قال مسؤول بارز لشبكة “سي إن إن”.

وصرح المسؤول الأميركي “لم نوافق على الرد” بحسب “سي إن إن”.

وردا على استفسار من وكالة فرانس برس قال المكتب المناوب في البنتاغون إنه “ليس لدينا ما نقوله في الوقت الحالي”.

وفعّلت إيران دفاعاتها الجوية فوق العديد من المدن بعدما أفاد التلفزيون الرسمي بسماع دوي انفجارات قرب مدينة اصفهان (وسط).

وكانت إسرائيل توعدت بالرد بعد شن إيران هجوما بمئات الصواريخ والمسيرات على الدولة العبرية نهاية الأسبوع الماضي اعتُرضت غالبيتها.

وجاء الهجوم الايراني عقب ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونُسبت إلى إسرائيل.