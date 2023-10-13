مسؤول إسرائيلي: 2500 مقاتل من حماس نفذوا هجوم 7 أكتوبر

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كشف مسؤول عسكري إسرائيلي معلومات جديدة عن الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس على مستوطنات في غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري. وأفصح أن نحو 2500 من مقاتلي حماس تسللوا إلى إسرائيل في ذلك اليوم، مؤكدا مقتل حوالى 1000 منهم، فيما عاد البقية إلى القطاع ومعهم الأسرى، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الجمعة).

وأعلن المصدر أن حوالى 70% من منفذي الهجوم ينتمون إلى قوات النخبة في حماس، والكثير منهم لم يكن على علم بالعملية مسبقاً، فيما تبلغ البعض الآخر بالهجوم قبل يومين فقط من وقوعه، وفق قوله. وأكد أن حركة حماس حافظت على سرية عمليتها، وانضمت إليها حركة الجهاد الإسلامي بعد تنفيذها بالفعل. وأفاد بأنه مع نهاية الهجمات، سقط ثلث السياج الحدودي بيد مسلحي الحركة الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر لأول مرة، أمس (الخميس)، بأنه فشل في قراءة إشارات استخباراتية قبيل الهجوم المباغت. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، إن إشارات استخباراتية وردت قبل الهجمات التي نفذت جواً وبراً وبحراً بشكل مفاجئ.