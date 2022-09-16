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مسؤول بقطار الحرمين: تأهيل سعوديات لقيادة القطار بنهاية 2022

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 3:26 مساءً

قال نائب رئيس قطار الحرمين السريع، ريان الحربي، أن المرأة سوف تقود القطار خلال نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن نسبة توطين الوظائف في قطار الحرمين تجاوزت 94% .

وأوضح المهندس الحربي لقناة الإخبارية، أنه يتم حاليا تدريب وتأهيل قائدات سعوديات لقيادة القطار، نظريا وعمليا، وبإشراف ومتابعة مباشرة من المعهد السعودي التقني للقطارات (سرب).

وأضاف نائب رئيس قطار الحرمين، أنه بنهاية العام الجاري، سوف نشهد المرأة السعودية وهى تقود بكفاءة عالية، أسرع قطار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه منذ بدء تشغيل قطار الحرمين السريع، وهناك خطة توطين ونقل معرفة تسيير بخطى ثابتة، حيث تبلغ نسبة السعودة في قائدي القطارات ومشغلي الحركة ومشغلي المحطات أكثر من 94 %.

وقال المهندس الحربي، أنه يتم تسيير 32 رحلة يوميا من محطة السليمانية إلى مكة والعودة مرة أخرى، ومنذ بدء التشغيل وحتى الآن تم تشغيل قرابة 20 ألف رحلة، وبلغت دقو الوصول بالموعد 95 %.

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صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 3:26 مساءً
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

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