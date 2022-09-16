مسؤول بقطار الحرمين: تأهيل سعوديات لقيادة القطار بنهاية 2022

وقال المهندس الحربي، أنه يتم تسيير 32 رحلة يوميا من محطة السليمانية إلى مكة والعودة مرة أخرى، ومنذ بدء التشغيل وحتى الآن تم تشغيل قرابة 20 ألف رحلة، وبلغت دقو الوصول بالموعد 95 %.