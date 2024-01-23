مسؤول في الراجحي الاستثمارية: نتوقع ارتفاع أسعار العقارات في السعودية بنسبة تصل إلى 40%

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توقع حسام أحمد مدير إدارة المبيعات في شركة الراجحي الاستثمارية، أن ترتفع أسعار العقارات بالسعودية بنسبة 25% إلى 40% خلال الفترة المقبلة .

وقال إن الإقامة المميزة فرصة مميزة للسوق العقاري، ويمكن أن تساهم في نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بنسبة تفوق الـ300% وذلك على هامش مشاركته في منتدى مستقبل العقار 2024 في نسخته الثالثة بالرياض.

وأضاف أن المملكة تمر بازدهار عقاري حاليا وتركز أكثر من 50% من حركة العقار في الرياض، مشيرا إلى أنه بدأ تحول في تملك العقار والاستحواذ وارتفاع الطلب في السوق العقاري وتحديدا الطلب على الأبراج التجارية وفقا لـ” الشرق”.

وقال إن هناك توجها لدى جميع المطورين الآن لتوفير وحدات عقارية تجارية وسكنية، كما أن هناك تحولا من تملك المنازل السكنية إلى الشقق السكنية.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قال إن أسعار الفائدة سيكون تأثيرها محدودا في ظل الوضع الحالي في السعودية وإطلاق الإقامة المميزة والنمو المتوقع للسوق العقاري خلال الفترة القادمة.