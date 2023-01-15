مسؤول في برشلونة ينتقد تسريبات عقد ميسي: ما يحدث عدم احترام

انتقد رافا يوستي، النائب الأول لرئيس برشلونة، تسريبات مسؤولي النادي السابقين التي تضمنت عدم احترام ليونيل ميسي.

وأعلن يوستي “إنهم يمثلون نقصًا كبيرًا في الاحترام لأشخاص مثل ميسي الذين قدموا الكثير للنادي وعدم احترام للنادي، أرفض تمامًا هذه الكلمات التي تشير إلى أن الأشخاص الذين كانوا في السابق مسؤولين عن الفريق لم يحبوا الفريق كما كان ينبغي أن يفعلوا”.

بارتوميو: لم يكن لدي أي علم بأي تسرب

من جهته، أكد رئيس برشلونة الأسبق، جوزيب ماريا بارتوميو، أنه لم يكن على علم بالتسريبــات المتعلقة بعقد ميسي، حيث تم تضمين تقرير الشرطة في ملخص “باركاجيت” ، الذي ورد فيه، كما يجري التحقيق.

وأكد بارتوميو في بيان: “أريد أن أوضح أنني لم أقم بأي من هذه التسريبات، ولم أصرح بأي من هذه التسريبات ولم يكن لدي علم مسبق بأي تسريبات”.

خلص تقرير الشرطة إلى أنه قد تكون هناك جريمة تتمثل في إفشاء الأسرار من قبل الأشخاص الذين سربوا عقد ميسي لصحيفة “أل موندو” فيما يُشير إلى أوسكار جراو، المدير العام السابق لـ برشلونة، وجوميز بونتي، رئيس الشؤون القانونيةباعتبارهم الجناة.

وتضمنت الشرطة في التقرير بعض محادثات “واتساب” الخاصة التي تحدثوا فيها أيضًا عن حملة تشهير مزعومة ضد المدافع السابق جيرارد بيكيه والمرشح الرئاسي السابق فيكتور فونــــت، فيما يصف الرئيس السابق للنادي استنتاجات موسوس فيما يتعلق بمعرفته المحتملة بتسريب عقد ميسي بأنها “خاطئة”.

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