مسؤول مكسيكي يتزوج “أنثى تمساح”

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أقدم رئيس بلدية مدينة في جنوب المكسيك على الزواج من أنثى تمساح كيامن، وذلك في طقس تقليدي يسأل خلاله الرفاه والغنى لمواطنيه.

وأكد رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا فيكتور هوغو سوسا، حبه لعروسه التي هي من الحيوانات الزاحفة وتحمل اسم أليسيا أدريانا وتكون بمثابة “الأميرة الصغيرة” في هذه الاحتفالات التي تعود إلى الماضي.

وتُقام هذه الاحتفالات بالزواج بين رجل وأنثى تمساح من نوع كيامن في المدينة منذ أكثر من 230 عاماً، احتفاءً بهذا اليوم الذي تتحد فيه مجموعتان عرقيتان في المنطقة هما هوافيس وشونتاليس بفضل زواج.

وحسب التقاليد السائدة، تنتهي الخلافات بين المدينتين بزواج الملك شونتال الذي مثله في هذا الاحتفال رئيس البلدية، والأميرة هواف من سان ماتيو ديل مار التي مثلتها أنثى التمساح.