مساء ثقافي أدبي إعلامي بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر

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شهدت العاصمة مساء أمس فعالية ثقافية أدبية إعلامية متميزة أقيمت في ديوانية الحسين التاريخية بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر. حضر الفعالية الإعلامي الأديب الأستاذ عبدالله الحسني، مدير تحرير الشؤون الثقافية في صحيفة الرياض، الذي ألقى كلمة تحت عنوان “الصحافة الثقافية: واقع متغير وتحديات راهنة”.

تناول في كلمته عددًا من المواضيع الهامة لتطوير الصحف والملاحق الثقافية، مشيرًا إلى أن الصحف السعودية أصبحت في مقدمة الصحف العربية في مواكبة الأحداث ونشر الوعي الثقافي في المجتمع. كما شكر وزارة الإعلام ووزارة الثقافة على دعمهما للفعاليات الثقافية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، والتي تهدف إلى تنمية الحس الثقافي لدى الأجيال الشابة.

أدار اللقاء الكاتب الأستاذ محمد العبدالوهاب، وحضره عدد من رموز الصحافة والإعلام والأدب.

كانت الأمسية غنية بالنقاشات والمداخلات المثمرة، حيث ضمت ضيوف الأمسية كتّاب رأي عام وروائيين وصحفيين. تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصحافة الثقافية في ظل التحولات السريعة في المشهد الإعلامي.

شارك الحضور بآرائهم وتصوراتهم حول كيفية مواجهة هذه التحديات وتطوير الأداء الصحفي الثقافي بما يتناسب مع التغيرات الراهنة.

أشاد المشاركون بدور الصحافة الثقافية في نقل الفكر والإبداع، مؤكدين على أهمية دعمها وتطويرها لمواكبة التغيرات السريعة في عالم الإعلام. وقد أضافت النقاشات المتنوعة والمداخلات العميقة ثراءً كبيرًا للأمسية، مما جعلها حدثًا متميز في المشهد الثقافي والإعلامي.