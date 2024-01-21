مسابقة الخرج للصقور ترسيخ للقيم الثقافية وإحياء للهواية العربية الأصيلة

المناطق_أشرف العصيمي

دشن رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الخرج للصقور المهندس خالد بن عبدالله الزيد الحسابات الرسمية لمنصات التواصل الاجتماعي لمسابقة الخرج للصقور.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أن المسابقة تقام شمال المحافظة بمخرج 6 من الفترة 3 حتى 7 فبراير 2024م بتنظيم من المحافظة وبلدية الخرج وبالتعاون مع نادي الصقور السعودي.

وأضاف أن المسابقة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج وتجد اهتمام من سموه ومن أمانة منطقة الرياض.

وأشار “الزيد” أن الهدف من إقامة المسابقة هو تفعيل دور استضافة وإقامة جميع المحافل بالمحافظة وكذلك ترسيخ القيم والمفاهيم الثقافية والبيئية والاقتصادية وحماية وإحياء الهوايات المرتبطة بها، كما تهدف أيضًا لتقديم الدعم لصقارين وخلق روح التنافس بينهم وجذب الزوار من داخل وخارج المحافظة واطلاعهم على تفاصيل الصقور ونقل مفهوم هذه الهواية العربية الأصيلة إلى الأجيال القادمة.

يُذكر أن حسابات التواصل الاجتماعي التي تم تدشينها في كافة منصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى مسابقة الخرج للصقور ( ‏alkharj2024@).