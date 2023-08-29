مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية.. أمنية كل حافظ للقرآن لنيل شرف المشاركة وزيارة البيت الحرام

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أوضح عدد من المرافقين للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين, عن مراحل الاستعداد والتهيئة التي مرَّ بها المتسابقون قبل وصولهم إلى مقر انعقاد المسابقة في رحاب المسجد الحرام من خلال اجتيازهم لاختباراتٍ وتصفيات ومسابقات عدة، مشيرين إلى أن المشاركة في هذه المسابقة أمنية كل حافظ لكتاب الله الكريم لنيل شرف المشاركة وزيارة البيت الحرام.

وقال المرافق عمر محمود من المملكة الأردنية الهاشمية: “لمسنا تطوراً ملحوظاً في هذه المسابقة واعتناءً كبيراً حيث زاد عدد المتسابقين عن الأعوام الماضية مماّ يدل على أن هذه المسابقة ناجحة ، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجزي راعي هذه المسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- خير الجزاء ، كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على جهودها في تنظيم هذه المسابقة بصورة تليق بها وحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.

فيما قال المرافق الدكتور خالد أبو معاذ من جمهورية ألمانيا: “تشرف ابني بالمشاركة في هذه المسابقة الدولية التي يشارك فيها نخبة من قراء الأمة الإسلامية وعندما تلقينا خبر ترشيحه شعرنا بالفخر والسرور بمشاركته في هذه المسابقة العظيمة وهذا تكريم له على جهوده منذ الصغر في حفظ كتاب الله الكريم, مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم المسابقة بصورة تفوق التوقعات من حيث حفاوة الاستقبال الحافل لأهل القرآن والإسكان وتوفيركل سبل الراحة للمتسابقين حتى يعيشوا في جو إيماني يساعدهم على تحقيق مراكز متقدمة في هذه المسابقة الدولية.

وبين ذو الكفل صالح من جمهورية فيتنام أن هناك الكثير من القراء يتنافسون في مدارسنا من أجل المشاركة في هذه المسابقة الدولية إلا أنَّ فائزاً واحداً وهو الشخص الأجدر للمشاركة هو من يحظى بالمشاركة, مشيراً إلى ما تحمل هذه المسابقة من تاريخ عريق وأثر طيب على نفوس المتسابقين لكونها تقام في الحرم المكي وبجوار الكعبة المشرفة, داعياً الله أن يجزي السعودية وقيادتها على جهودها العظيمة للعناية بكتاب الله الكريم ودعمها المتواصلة لإقامة مثل هذه المسابقات القرآنية على مستوى العالم, رافعاً شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته السديدة في إنجاح المسابقة.

يذكر أن المسابقة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقام بالمسجد الحرام خلال الفترة من 9 – 21 صفر لعام 1445هـ بمشاركة 166 متسابقاً يمثلون 117 دولة من مختلف دول العالم ويبلغ مجموع الجوائز 4,000,000 ريال.