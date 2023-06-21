مسابقة جسر اللغة الصينية العالمية في عامها الثاني تختتم منافساتها في جامعة “المؤسس”

اختُتمت منافسات مسابقة جسر اللغة الصينية العالمية الـ22 لطلبة الجامعات السعودية، في موسمها الثاني بإعلان الفائزين في المرحلة النهائية للمسابقة والتي نظمتها جامعة الملك عبد العزيز بالتعاون م سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السعودية اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023م بقاعة مركز الملك فهد للبحوث الطبية .

وشهدت المسابقة حضور القائم بأعمال السفارة الصينية السيد ين ليجون حيث شارك فيها 30 طالب وطالبة يمثلون أربع جامعات سعودية، تأهل منهم للمرحلة الختامية للمسابقة 13 طالب وطالبة، وتتكون لجنة التحكيم من هيئة أعضاء التدريس من جامعة مينزو الصينية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد في الكلمة التي القاها في الحفل أن المسابقة تندرج ضمن أوجه التعاون في المجال الثقافي والتعليمي بين السعودية والصين إذ تعتبر أكبر مسابقة دولية ثقافية عن الثقافة واللغة الصينية، بهدف ترجمة رؤية المملكة 2030 إذ تعتبر أكبر مسابقة دولية ثقافية عن الثقافة واللغة الصينية، إذ تعد منصة للمتعلمين الصينيين من جميع أنحاء العالم لإظهار مهاراتهم في اللغة الصينية، ومشاركة خبراتهم التعليمية، وفحص نتائج التعلم، وبناء جسر لتعزيز صداقتهم من خلال مسابقة “جسر اللغة الصينية”.

من جانبه قدم القائم بأعمال السفارة الصينية السيد ين ليجون شكره لجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة مينزو الصينية لدعمهم واهتمامهم بالنسابقة والتي شهدت تفاعلا كبيرا خلال العام الماضي وهذا العام، وأكد على أهمية التعاون المشترك بين السعودية والصين في مجال اللغة وجميع المجالات الذي يبرهن على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.

واستعرض مدير مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية الدكتور عثمان باعثمان مراحل وشروط المسابقة المقسمة على 4 مراحل مرحلة يشارك فيها الطلبة وتهدف إلى إبراز مواهبهم وإمكاناتهم في مجال اللغة الصينية مشيرًا إلى أن المسابقة تعد منصة للمتعلمين الصينيين من جميع أنحاء العالم لإظهار مهاراتهم في اللغة الصينية، ومشاركة خبراتهم التعليمية، وفحص نتائج التعلم، وبناء جسر لتعزيز صداقتهم من خلال مسابقة “جسر اللغة الصينية”.

بعد ذلك قدم الطلبة المتأهلين مشاركاتهم باللغة الصينية كما تم عرض مشاركات مرئية لهم بعد ذلك تم الإعلان عن الفائزين وهم على النحو التالي المركز الأول الطالبة عبير الغامدي، والمركز الثاني وصال القرني، والمركز الثاني مكرر دارين الجدعاني، والمركز الثالث أريام الزهراني، والمركز الثالث مكرر نواف القرشي، والمركز الثالث مكرر هديل الدوسري.