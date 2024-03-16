مسارات المشي بالجوف متنفس للشباب والعائلات في شهر رمضان المبارك

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يحرص العديد من محبي المشي وركوب الدراجات الهوائية بمنطقة الجوف على الخروج في شهر رمضان المبارك لممارسة الرياضة في الهواء الطلق مع احتضان المنطقة ومحافظاتها 35 ممشى ومسار دراجات هوائية هيأتها أمانة الجوف وفق أفضل المواصفات الفنية، إضافةً إلى الخدمات مثل الجلسات ودورات المياه والإنارة، واللمسات الجمالية والمسطحات الخضراء والأشجار والورود.

ويقول أحمد الرويلي أحد شباب سكاكا إن مسارات المشي والدراجات الهوائية تمثل متنفساً لمزاولة النشاط البدني في رمضان المبارك، مضيفاً أنه يفضل ركوب دراجته الهوائية في الفترة التي تسبق الإفطار بنحو ساعة من الزمن، مشيراً إلى أن العديد من أصدقائه يفضلون ممارسة الرياضة خلال الفترة المسائية.

وتخرج العديد من العائلات خلال الفترة المسائية للاستمتاع بالمشي أو الجلسات والمسطحات الخضراء الموجودة على امتداد مسارات المشي والدراجات الهوائية.

من جانبها، أوضحت أمانة منطقة الجوف أن الفترة الماضية شهدت إنهاء 3 مسارات للمشي ومسار للدراجات الهوائية في عدة مواقع، منها نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق عبدالرحمن السديري بسكاكا، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالعزيز من دوار الساعة إلى دوار الصفا، مبينةً أن إجمالي طول مسارات المشي بالمنطقة يبلغ أكثر من 32.2 كلم، تتم تهيئتها وصيانتها دورياً على مدار العام خاصة في مواسم العطلات والأعياد وشهر رمضان المبارك، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين جودة الحياة وخدمة الأهالي.