مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي نائب السفير النيوزلندي لدى المملكة

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التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بمقر المركز في الرياض اليوم، نائب السفير النيوزلندي لدى المملكة اليسيا كوتساباس.

وقدم الدكتور عقيل الغامدي خلال اللقاء نبذة عن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المتضررة حول العالم التي بلغت 2.501 مشروعًا في 93 دولة بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات و430 مليون دولار أمريكي وشملت مختلف أشكال الدعم الإغاثي، ومنها أعمال المركز المنفذة في بعض دول منطقة الباسيفيك.

كما استعرض الدكتور الغامدي البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في العديد من الدول المتضررة والمحتاجة التي بلغت 423 برنامجًا تطوعيًا في المجالات الطبية والتعليم والتدريب وغير ذلك، موضحًا أن عدد المستفيدين من تلك البرامج أكثر من مليون فرد في 35 دولة.

فيما أشادت نائب السفير النيوزلندي, بالمستوى المهني المميز للمركز والجهود التي يبذلها لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في العالم.