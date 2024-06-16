مساعد وزير الإعلام يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل الدكتور المغلوث المولى عزَّ وجل أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين موفور الصحة والسلامة، وعلى المملكة الحبيبة نعمة الأمان والسلام والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليها بالخير واليُمن والبركات.

ونوه معاليه بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بقطاعاتها المختلفة، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والمحافظة على سلامتهم وطمأنينتهم، حتى يؤدوا مناسكهم ويتموا حجهم، ويعودوا إلى أوطانهم بمشيئة الله تعالى آمنين سالمين.