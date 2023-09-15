مساعد وزير الثقافة يزور الفعاليات المصاحبة للجنة التراث العالمي للدورة الموسعة (45)

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زار معالي مساعد وزير الثقافة، الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، أجنحة الجهات الوطنية المشاركة بالفعاليات المصاحبة لاستضافة المملكة لأعمال لجنة التراث العالمي للدورة الموسعة (45) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) خلال الفترة 10 ـ 25 سبتمبر 2023م .

وتجّول معاليه في عدد من أجنحة الجهات الوطنية المشاركة، ومنها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وجدة التاريخية، ومَجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وهيئة فنون الطهي، ودارة الملك عبدالعزيز، وهيئة التراث، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، واستمع من القائمين على هذه الأجنحة إلى شرحٍ موجز عن ما تقدمه الجهات من تجربة فريدة ونوعية لوفود الدول المشاركة في أعمال هذه الدورة.

يذكر أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع الدولي الهام تأتي تأكيداً على التزامها التام بأهداف ومبادئ منظمة اليونسكو، ومساعي المملكة الحثيثة في إثراء التراث الإنساني المشترك والمحافظة عليه، بالإضافةِ إلى إبراز تطورات المشهد الثقافي السعودي، الذي تشهده المملكة بدعمٍ وتمكين من القيادة الرشيدة – حفظها الله – في ظل الرؤية الطموحة 2030.