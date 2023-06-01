مساعد وزير الثقافة يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة متحف العلوم بلندن

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التقى معالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق في مقر الوزارة بالرياض اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة متحف العلوم بلندن إيان بلاشفورد، الذي يزور المملكة ضمن وفد ثقافي بريطاني رسمي.

وجرى خلال اللقاء تقديم نبذة عن القطاع الثقافي في المملكة، وأبرز تطوراته في ظل رؤية السعودية 2030، إلى جانب التباحث حول تطوير فرص التعاون بين وزارة الثقافة ومتحف العلوم وبرامج التدريب، وإبراز الموهوبين والمبتكرين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.