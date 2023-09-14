مساعد وزير الثقافة يلتقي وزير الثقافة البلغاري

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التقى معالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، في الرياض أمس بمعالي وزير الثقافة في جمهورية بلغاريا السيد كراستيو كراستيف، في إطار مشاركة معاليه بالدورة الـ(45) الموسعة للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الجاري.

ورحبّ معالي مساعد وزير الثقافة بزيارة معالي الوزير البلغاري للمملكة ومشاركته في هذا الحدَث العالمي الهام، مقدماً شكره للجانب البلغاري الصديق على دعم ترشيح المملكة لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين، وسُبل تطوير برامج للتبادل الثقافي وبناء القدرات في مختلف المجالات بما في ذلك التراث المغمور في المياه، إلى جانب تنظيم معارض للفنون البصرية في كلا البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات حول توثيق التراث الثقافي غير المادي والمحافظة على التراث الطبيعي والمواقع التاريخية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.