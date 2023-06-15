مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض

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استقبل معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس.

وفي بداية الاستقبال، هنأ معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض الناقل الجوي الوطني، بمناسبة إطلاق الهوية البصرية للشركة ووصول أول طائرة تابعة لها إلى العاصمة الرياض.

وتناول الجانبان خلال الاستقبال، أوجه التعاون المشترك تحقيقاً لتطلعات قيادة المملكة – حفظها الله – في تعزيز استدامة قطاع الطيران، ودعم النواقل الوطنية للمنافسة العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى نقل 330 مليون مسافر، وجذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030م.