مساعد وزير المالية يناقش 4 ملفات في اجتماع “إيفاد” السنوي بروما

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ترأس مساعد وزير المالية عبدالمحسن الخلف وفد المملكة المُشارك في اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث ناقش ملفات الأمن الغذائي والطاقة والأسمدة واقتصاد الكربون.

وأكّد الخلف خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما يومي 14- 15 فبراير الجاري، على دور المؤسسات المالية المتخصصة في وضع حلول ملموسة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وأهمية التعاون مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.

كما نوّه بالدور الذي قامت به المملكة لعقد اجتماع مشترك بين وزراء المالية والزراعة لمناقشة أزمة الأمن الغذائي، والذي نتج عنه الاتفاق على تكليف المؤسسات المالية المتخصصة بحصر ومراجعة المبادرات العالمية القائمة في مجال الأمن الغذائي وتحديد التحديات والفرص.

وأشار إلى أن الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة التي يمكن الوصول إليها تُعد مهمة لمعالجة مسببات انعدام الأمن الغذائي، وعليه، فإن الاعتماد على جميع مصادر الطاقة يساهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الأمن الغذائي.

وحث الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أهمية أن يتبنى في عملياته إطار الاقتصاد الدائري للكربون، والذي صادق عليه قادة مجموعة العشرين عام 2020، مؤكداً على أهمية تعزيز الروابط بين منتجي ومستهلكي الأسمدة التي يُعد توفرها ضرورياً للمحافظة على مستويات الإنتاج.