مساعد وزير “الموارد البشرية” للخدمات المشتركة يزور ملتقى “فرصتي 3” لتمكين الشباب

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زار معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي، ملتقى “فرصتي 3″، الذي يقام بمنطقة القصيم خلال الفترة من 31 يناير حتى 3 فبراير 2024م, بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.

واطلّع معاليه على مشاركة فرع الوزارة في الملتقى والجهود التي يقدمها في خدمة أهالي المنطقة, مستمعاً إلى شرح مفصّل حول الخدمات المقدمة من قبل الفرع للمستفيدين, وفرص التوطين, والمنصات المختلفة التي تخدم رواد الأعمال وشباب المنطقة.

ويهدف الملتقى إلى جمع أصحاب الخبرات من المستشارين برواد الأعمال وأصحاب المشاريع، وتعزيز التواصل بينهم، وتقديم الاستشارات في مجالات متعددة, حيث يشهد الملتقى وعلى مدى أربعة أيام تنظيم 40 دورة تدريبية وورشة عمل، ويضم 60 جناحاً، بمشاركة 30 مستشاراً لنقل خبراتهم لزوار الملتقى في جميع المجالات المختصة بالتدريب والتوظيف وريادة الأعمال.