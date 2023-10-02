مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة يتفقد فرع الوزارة بالقصيم

المناطق_القصيم

فقد معالي مُساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي, مكتب العمل ومركز التأهيل الشامل التابعين لفرع الوزارة بمنطقة القصيم.

واطلع الغامدي على سير الأعمال فيها وأبرز الخدمات المقدمة للمستفيدين, بحضور وكيل الوزارة لتجربة المستفيد رائد بن عبدالعزيز الجرباء ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبد الله بن محمد السباعي وعدد من المسؤولين.

كما التقى خلال الزيارة بقيادات الفرع وعدد من المستفيدين، مستمعًا إلى آراءهم ومقترحاتهم.

وأكد مُساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الزيارة تأتي للوقوف ميدانياً على ما يقدمه الفرع من خدمات عمالية وتأهيلية وتنموية واجتماعية وعلاجية، مشيدًا بجهود منسوبي الفرع التي كان لها الأثر البالغ في تحقيق الوزارة لمستهدفاتها الإستراتيجية ورؤية المملكة 2030.