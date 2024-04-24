مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يناقش التحديات والعقبات التي تواجه فرع الوزارة بالشرقية

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زار معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، إسماعيل الغامدي أمس، فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة لتجربة المستفيد رائد الجرباء، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد السماري، وعدد من قيادات الفرع.

وتفقد معاليه خلال الزيارة، سير الأعمال في مبنى مكتب عمل الدمام الجديد، ومركز التأهيل الشامل للذكور، ووحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة، ودار الملاحظة الاجتماعية، والتوجيه الاجتماعي، مستمعاً إلى شرح مفصل عن الخدمات والبرامج المقدمة للمستفيدين.

وناقش خلال اجتماعه مع قيادات الفرع، أبرز التحديات والعقبات التي تواجههم، وحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بكل ما من شأنه خدمة المستفيدين، منوهًا بجهود الفرع لتحقيق مستهدفات وتطلّعات الوزارة.