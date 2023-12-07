مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية: ميزانية 2024 تعكس صلابة اقتصاد المملكة ونموه

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رفع معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 – 1446 هـ .

وأكد الحسن أن هذه الميزانية تعكس مدى حنكة قيادة المملكة ونظرتها المستقبلية الثاقبة، التي استطاعت بفضل الله عز وجل الحفاظ على صلابة ومتانة اقتصادها ونموها، مبيناً أن الميزانية حملت في طياتها دلالات وشواهد بلغة الأرقام على حجم وقوة اقتصاد المملكة، بما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن الميزانية ستسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً بقطاعاته المختلفة.

وأوضح الحسن أن الميزانية أسهمت في تعزيز رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، وفقاً لأهداف رؤية المملكة، التي تسعى إلى تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لهذا الوطن الغالي.