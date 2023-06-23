مساعد وكيل شؤون المسجد الحرام: خطبة يوم عرفة سيتم ترجمتها إلى 20 لغة عالمية لتصل إلى أكثر من 50 مليون مستفيد من الخارج

قال الدكتور “ناصر الزهراني” مساعد وكيل شؤون المسجد الحرام، إن المملكة العربية السعودية بفضل القيادة الرشيدة، قدمت أنموذجا يحتذى به في إدارة الحشود.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن رئاسة شؤون الحرمين الشريفين عملت على إعداد وتنفيذ برنامجاً متكاملاً من كل الخدمات التي ستقدم إلى حجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن الخدمات التي ستقدم إلى ضيوف الرحمن تتنوع ما بين وجبات يتم تسليمها، وملايين من عبوات ماء زمزم توزع على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة بمنى ومزدلفة.

وأوضح أن خطبة يوم عرفة سيتم ترجمتها إلى 20 لغة عالمية لتصل إلى أكثر من 50 مليون مستفيد من الخارج.