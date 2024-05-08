مساكن جازان تسلم 106 وحدات سكنية لمستفيديها خلال الربع الأول من العام الحالي

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سلّمت جمعية بناء وتنمية “مساكن” بمنطقة جازان خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، 106 وحدات سكنية للمستفيدين من خدمات الإسكان التنموي بدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده بن محمد واصلي، أن الوحدات التي قُدمت لمستفيدي الجمعية بلغت تكلفتها الاجمالية 16,168,180 ريالًا ، وذلك في محافظات “بيش، والعارضة، وأبوعريش، ومدينة جيزان” ، ضمن خدماتها للمستفيدين من خلال مشاريع الجمعية الستة وهي “مشروع بناء الوحدات السكنية، ومشروع إكمال بناء الوحدات السكنية، ومشروع ترميم الوحدات السكنية، ومشروع دعم الإيجار، ومشروع الأجهزة الكهربائية”.

وأشار واصلي إلى أن الجمعية قدمت خلال الربع الأول من هذا العام برامج تنموية وتطويرية للأسر المستفيدة اشتملت على رحلة للعمرة، ودورة في صيانة الجوالات، ودورة في صيانة المنازل بالشراكة مع الكلية التقنية بجازان، مقدمًا شكره للمتطوعين في برامج ومشاريع الجمعية الذين نفذوا 25 فرصة تطوعية خلال الربع الأول من العام الحالي مقدمين 387 ساعة تطوعية، معربًا عن تقديره لشركاء النجاح من الجهات الحكومية والجهات المانحة والداعمة لبرامج ومشاريع الجمعية.