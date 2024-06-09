«مسام»: إتلاف 602 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في أبين

المناطق_أحمد حماد

أعلن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن إتلاف 602 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في منطقة دوفس بمحافظة أبين، زرعتها المليشيات الحوثية.

وشملت عملية الإتلاف والتفجير التي قام بها «فريق المهمات الخاصة 1»، عدد «221 قذيفة متنوعة، و12 عبوة ناسفة، و4 قنابل يدوية، و3 ألغام مضادة للدبابات، وقنبلة طيران، و2 ألغام مضادة للأفراد، و226 طلقة متنوعة، و133 فيوز متنوع».

من جهة ثانية، أعلن مدير عام مشروع مسام الأستاذ أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 07 يونيو الجاري 446.112 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وقال القصيبي في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي إن الفرق نزعت منذ نهاية يونيو 2018 وحتى الآن 446.112 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف الأستاذ القصيبي، أن الفرق نزعت منذ بداية المشروع وحتى الآن 287.073 ذخيرة غير منفجرة و8051 عبوة ناسفة.

وذكر مدير عام المشروع أن الفرق نزعت أيضاً حتى الآن 144.457 لغماً مضاداً للدبابات و6537 لغماً مضاداً للأفراد.

وقال القصيبي إن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 57.115.259 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.