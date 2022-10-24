«مسام»: نزع 808 ألغام زرعها الحوثي في اليمن

نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، 808 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد و444 لغماً مضاداً للدبابات، و340 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

ونزع فريق «مسام» 68 لغماً مضاداً للدبابات، و246 ذخيرة غير متفجرة، و16 عبوة ناسفة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع 11 لغماً مضاداً للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الخوخة، ونزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد، و15 لغماً مضاداً للدبابات، و15 ذخيرة غير متفجرة بمديرية حيس.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 277 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية مأرب، ونزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد، ولغماً واحداً مضاداً للدبابات في مديرية رغوان. فيما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع 40 لغماً مضاداً للدبابات، وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عين، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد، و10 ألغام مضادة للدبابات، وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان.

كما تمكّن الفريق في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للدبابات، وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية الوازعية، ونزع لغماً واحداً مضاداً للدبابات، و8 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخاء، و14 لغماً مضاداً للدبابات، و40 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و6 ألغام مضادة للدبابات، و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر أكتوبر 8586 لغماً، فيما بلغ عدد الألغام التي نُزعت منذ بداية مشروع «مسام» 369 ألفاً و159 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في أرجاء اليمن.