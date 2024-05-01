«مسام» يشارك في ندوة جهود نزع الألغام في جنيف

المناطق _ أحمد حماد

تنطلق اليوم الخميس أعمال ندوة الجهود المبذولة في نزع الألغام وتأثيرها على السلام والأمن الإنساني التي تنظمها الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

ومن المقرر أن يلقي الأستاذ أسامة بن يوسف القصيبي مدير عام مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام كلمة في الندوة التي يشارك فيها شخصيات تمثل دول ومنظمات دولية وهيئات دبلوماسية في سويسرا.

وتهدف الندوة إلى تبادل الآراء والخبرات الدولية وتعزيز العمل المشترك على الصعيد الدولي في مجال نزع الألغام، كما تسلط الضوء على الدور المهم لمشروعات وبرامج نزع الألغام في تعزيز الأمن الإنساني ونشر السلام.

وتتضمن محاور الندوة كذلك مناقشة واقع عمليات نزع الألغام وأبرز التحديات المستقبلية في هذا المجال.