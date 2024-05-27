“مسام” يطهر 56.6 مليون متر من الألغام باليمن

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أسفرت جهود الفِرَق الهندسية التابعة لمشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن تطهير 56.6 مليون متر من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة، وذلك منذ انطلاقة البرنامج نهاية يونيو 2018.

ويُعَدّ “مسام” أحد المشروعات الإنسانية التي تقدمها المملكة، والذي يهدف لتطهير اليمن من فخاخ الموت التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء.

وبخلاف نزع الألغام، تقدم المملكة عبر ذراعها الإنساني المتمثل في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عددًا من المشروعات الإنسانية، الهادفة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في اليمن.