“مسام” ينتزع 758 لغمًا باليمن

المناطق-متابعات

واصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، جهوده لتطهير الأراضي اليمنية بانتزاع 758 لغمًا من مختلف مناطق اليمن، وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023.

وانتزع المشروع 22 لغماً مضاداً للأفراد، و115 لغماً مضاداً للدبابات، و600 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة.

وجاءت الألغام المنتزعة بواقع 165 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة في محافظة عدن، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

فيما تمكن الفريق من نزع 22 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، و15 لغماً مضاداً للأفراد بمديرية حريب، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ولغم واحد مضاد للأفراد و لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان بمحافظة مأرب.

ونزع الفريق لغمين مضادين للأفراد بمديرية بيحان، و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان، في محافظة شبوة.

كما تم انتزاع 35 ذخيرة غير منفجرة و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و62 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و8 ألغام مضادة للدبابات و 11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، بمحافظة تعز.

وارتفع بذلك أعداد الألغام المنتزعة باليمن منذ بداية مشروع “مسام” إلى 423.7 ألف لغم زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.