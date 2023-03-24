“مساند” تحذر من مواقع وروابط في “واتساب” تقدم عروضا وهمية

حذرت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من وجود مواقع إلكترونية وهمية مستنسخة تستخدم هوية واسم مساند لتقديم عروض وهمية لخدمات العمالة المنزلية للاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستقدام.

ونبهت بقيام البعض باستخدام رسائل واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال روابط وهمية بهدف الاحتيال على المواطنين .

وحثت الجميع على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، مؤكدة بأن جميع عمليات الاستقدام تتم من خلال منصتها عبر موقعها الرسمي .