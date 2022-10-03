“مساند” يقدم 4 خدمات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.. تعرف عليهم

تحدث الحساب الرسمي لـ “خدمات العمالة المنزلية” في المملكة العربية السعودية “مســـاند”، عبر تويتر عن أربعة،أنواع من أجل استقدام عمالة منزلية، وذلك لتسهيل الرحلة وتبسيطها وتيسيرها من أجل المواطنين بالمملكة.

4 خدمات جديدة في مساند

وذكر الحساب الرسمي هذه الأنواع مع تقديم شرح مبسط لها، حيث جاءت على النحو التالي: حسب المواصفات وهي التي يتم استقدام العامل على أساس مطابق للمواصفات التي يريدها المٌعين، وثانيًا الاستقدام بالاسم ورقم الجواز، ثالثًا معروفة، أي يتم اختيارها بالاسم ورقم الجواز، رابعًا تأجير، وتعني التعامل مع الشركات المتخصصة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات.

وكانت المنصة، أنها لا تقدم أي خدمات خاصة بتأجير العمالة المنزلية، حيث ردت المنصة على الاستفسارات حول ذلك في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي: منصة مساند متخصصة فقط في استقدام العمالة المنزلية ولا تقدم خدمات التأجير.

وأكدت المنصة أنها تعمل مع وكالات التوظيف للامتثال للقرار الوزاري الجديد بوضع حد أقصى لتكاليف التوظيف لضمان جودة العلاقات التعاقدية وتجنب أي نوع من المخالفات، وقدمت تحذير من الحسابات المزيفة لتوظيف العمالة المنزلية.

عدم التعامل مع المواقع المستنسخة

وفي وقت سابق، حذر مخطط “مساند” المتخصص في استقدام العمالة المنزلية في المملكة، من التعامل مع المواقع المستنسخة التي تستخدم اسم مساند وهويته لتقديم عروض كاذبة لخدمات منزلية لخداع المواطنين الراغبين في الاستقدام.

وتعتزم “مساند” إصدار بيان عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، قالت فيه إن هذه المواقع الوهمية تستخدم رسائل “واتس آب” ومواقع التواصل الاجتماعي عبر روابط وهمية وذلك بغرض تضليل المواطنين.

ويحث مساند الجميع على الحرص على عدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، وتخطط مساند للتأكيد على أن جميع عمليات التوظيف تتم من خلال منصة “مساند”، حول برامج مساند الإلكترونية

وتعتبر أهم الخدمات المقدمة من منصة “مساند” للعمالة المنزلية، هي على النحو التالي: “التأشيرة الإلكترونية، وعملية التعاقد، والتوثيق الإلكتروني”.