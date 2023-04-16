مستجدات اشتباكـات السودان.. 27 قتيـلاً و183 مصاباً والجيش يناور بمسح جويّ

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خرجت أول حصيلة رسمية لأعداد قتـلى ومصابي الاشتباكات التي بدأت أمس (السبت)، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جنوب العاصمة الخرطوم.

وأكدت نقابة أطباء السودان، مقـتل 27 شخصاً على الأقل وإصابة 183 في جميع أنحاء البلاد، مشددةً على أنه لا يمكن تأكيد أن جميعهم مدنيون.

وهدأت الأوضاع على المستوى الميداني بعدما كانت مشتعلة في جنوب الخرطوم مع حلول الظلام، فيما يحاول كل طرف التأكيد على تغلُّبه بمعارك اليوم الأول من تلك الاشتباكات.

وتواصلت اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم لكنها ليست شديدة كما كانت خلال ساعات نهار السبت.

البرهان يتفقد مواقع قوات الجيش في الخرطوم

وقال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: إنهم إذا استمعوا لصوت العقل فسوف يعيدون قواتهم التي جاءت إلى الخرطوم ولكن إذا استمر الأمر فسيضطرون إلى نشر قوات داخل الخرطوم من مناطق مختلفة.

وتفقد البرهان بشكل سريع بعض مواقع قواته في الخرطوم، فيما أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن القوات الجوية دعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم لأنها ستقوم بعملية مسح كامل لأماكن وجود قوات الدعم السريع.

وتدور الاشتباكات في مواقع إستراتيجية في أنحاء العاصمة، فيما تركزت أيضاً في مناطق الأبيض والفاشر ومروي.

الدعم السريع: مستعدون لتسهيل عودة الجنود المصريين

شدد قائد قوات الدعم السريع السودانية، على أن قواته مستعدة للتعاون مع مصر لتسهيل عودة الجنود المصريين الذين سلموا أنفسهم لقواته في مدينة مروي بشمال السودان.

وذكر مصدران أمنيان مصريان، أن مسؤولين مصريين تمكنوا من إجراء اتصال مع قائد الوحدة المصرية للتأكد من سلامتهم.

جوتيريش يدعو إلى إنهاء العنـف في السودان

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنـف في السودان.

وأضاف أن جوتيريش تحدث مع القائد العام للقوات المسلحـة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد.

الطيران السوداني يقصف معسكر الدعم السريع بأم درمان

نوه شهود عيان إلى أن الجيش السوداني شن ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بمنطقة صالحة بجنوب أم درمان.

بطلب من المملكة ومصر.. اجتماع عاجل لبحث تطورات السودان

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم (الأحد) برئاسة مصر، لبحث تطورات الوضع في السودان .

وأشار زكي إلى أن عقد الاجتماع جاء بناء على طلب قدم من المملكة ومصر.