مستجدات الغزو الروسي.. أوكرانيا تتشبث بالقـتال في باخموت

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واصلت القوات الأوكرانية، دفاعها عن مواقعها في مدينة باخموت شرقي البلاد وسط استمرار الهجمات الروسية، فيما اتهمت موسكو كييف بمهاجمة منطقة بريانسك الجنوبية على الحدود.

أوكرانيا تتشبث بباخموت

تشبثت القوات الأوكرانية بمواقعها في مدينة باخموت بعدما قصفت القوات الروسية بلدة تشاسيف يار، كما حفرت خنادق جديدة على جانب الطريق بفاصل من 20 إلى 40 متراً في البلدات والقرى القريبة، لتعزيز الدفاعات الأوكرانية غربي المدينة.

وأمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء الفئات الهشة من سكان مدينة كوبيانسك الواقعة على خط المواجهة والمناطق المجاورة لها في شمال شرق البلاد، وذلك مع تصاعد المخاوف من أن تسيطر روسيا مجدداً على المدينة التي تتعرض للقصف.

بوتين يتهم جماعات أوكرانية بمهاجمة الحدود

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفها بأنها جماعة تخريبية أوكرانية، بشن هجوم استهدف المدنيين في منطقة بريانسك الجنوبية على الحدود مع أوكرانيا، متعهداً بسحق هذه الجماعات التي شنت هجوماً أسفر عن مقـتل شخصين وإصابة صبي يبلغ من العمر 11 عاماً.

واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، واشنطن بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة، يعتقد أن كييف شنتها على قواعد عسكرية روسية تضمنت منشآت توفر قواعد للطيران بعيد المدى في منطقتي سراتوف وريازان الروسيتين.

موسكو تحذر واشنطن من عواقب وخيمة

حذر نائب وزير الخارجية الروسي من أن ضلوع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الحرب في أوكرانيا يجازف بالتسبب بـ”عواقب وخيمة”، وذلك لضلوعهما المتزايد في مواجهة مسلحة محفوفة بصدام عسكري مباشر لقوى نووية.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض لقضايا الأمن القومي جون كيربي، عن مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا، مشيراً إلى أن المساعدات تشمل ذخيرة لأنظمة هيمارس الصاروخية التي يمتلكها الأوكرانيون.