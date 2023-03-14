مستجدات الغزو الروسي.. استمرار حصار باخموت وتأهيل للقوات الأوكرانية

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تتواصل المعارك العنيفة في وسط مدينة باخموت الأوكرانية وسط محاولات روسية للتقدم بصورة أكبر، حيث تزامن ذلك مع نجاح الدورات للقوات الأوكرانية في إسبانيا.

معارك عنيفة في وسط باخموت

أعلنت القوات الأوكرانية والروسية، أنها تخوض معارك عنيفة للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، إن وحدات هجومية (تابعة للمجموعة الروسية المسلحة) فاغنر تهاجم من عدة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاع قوات بلاده والتقدم نحو أحياء الوسط.

وأكد سيرسكي، أن القوات الأوكرانية تُلحق خسائر كبيرة بالعدو في هذه المعركة، التي تعد الأطول منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

بوتين وقمة قادة العشرين

شدد الكرملين على أنه لا يستبعد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة المقرر عقدها نهاية سبتمبر بنيودلهي.

وأجاب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عند سؤاله عما إذا كان بوتين سيحضر قمة نيودلهي قائلا “لا يمكن استبعاد ذلك، تواصل روسيا المشاركة بشكل كامل في إطار عمل مجموعة العشرين وتنوي الاستمرار في ذلك لكن لم يُتخذ أي قرار بعد”.

اختتام تدريب للجنود الأوكرانيين بإسبانيا

اختتم عشرات الجنود الأوكرانيين، تدريباً استمر لمدة أربعة أسابيع في إسبانيا على تشغيل الدبابة “ليوبارد 2 إيه 4” القتالية التي من المقرر أن تسلم مدريد ست وحدات منها إلى كييف هذا الربيع.

وقالت القوات المسلحة الإسبانية في بيان، إن 40 من أفراد أطقم الدبابات و15 متخصصاً ميكانيكيا خضعوا لتدريبات على استخدامها في قاعدة عسكرية بمدينة سرقسطة في شمال شرق البلاد.